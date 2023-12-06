Міністр оборони України Рустем Умєров розповів інформацію про розташування українських військ між другою і третьою лініями оборони росіян. Він розкрив плани на майбутнє, наголошуючи, що Україна розробила стратегію для звільнення територій у 2024 році. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

За словами Умєрова, російські окупанти встановили три лінії оборони на фронті в Україні. Війська ЗСУ, за його заявою, успішно перейшли другу лінію і наразі розташовані перед третьою. Це свідчить про активний хід військових операцій та визначає ключові стратегічні напрямки для українських сил у подальшому конфлікті.

Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. Зараз ми маємо план на 2024 рік.

Глава Міноборони наголосив, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для України. Умєров на запитання журналіста про те, чи можливе врегулювання, якщо війна розтягнеться на роки, відповів, що цивілізованому світу має бути соромно, якщо це станеться.

Це буде тривати і знищувати демократію. Вони (росіяни, - ред.) вважають, що Україна і українці не мають існувати.

Крім того, міністр відзначив плани України приєднатися до НАТО. За його словами, всі розрахунки на наступний рік, закупівлі і планування операцій проходитися за стандартами НАТО.

Умєров також прокоментував скандали з корупцією та закупками у Міноборони. Він заявив, що зараз проходять тендери, конкурси та аудити. Глава Міноборони додав, що відомство готове запросити зовнішніх аудиторів для перехресної перевірки.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.