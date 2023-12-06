В ніч на середу, 6 грудня, відбулася нова атака російських окупантів на території України, використовуючи майже півсотні дронів-камікадзе. Попри успішне збиття більшості цілей, виникли серйозні наслідки, зокрема для критичної інфраструктури. Інформація про інцидент надходила від різних джерел, включаючи Telegram-канали голів обласних військових адміністрацій та інші підтверджені ресурси.

Цей інцидент свідчить про продовження активних бойових дій на території України та використання новітніх технологій для здійснення нападів. Реакція українських сил на ці атаки є важливою для забезпечення безпеки та захисту країни від зовнішньої агресії.

росія вчергове атакувала одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК.

Через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

За даними ДТЕК, через обстріл пошкоджено обладнання підприємства.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

Харківська область

Через атаку дронів у Харківській області пошкоджено критичну інфраструктуру та зруйновано будинок, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов:

О 23:25 та о 3:00 у с. Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури.

Миколаївська область

Крім того, вночі, 5 грудня, внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів в Очакові сталася пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку. Її вже ліквідували. У Баштанському районі, у Снігурівці, внаслідок падіння уламків БПЛА загорілися будівля СТО та будівля шиномонтажної станції, які були оперативно ліквідовані.

Також пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждалих немає.

Скільки дронів вдалось збити

Після 20:00 в Повітряних силах попередили про рух "шахедів" в акваторії Чорного моря в бік Одеси. Майже одразу аналогічна активність була зафіксована у напрямку Миколаївської області з Херсонського регіону. Крім цього, про дронову загрозу попереджали в Кіровоградській, Запорізькій, Черкаській, Київській, Полтавській, Житомирській, Харківській, Хмельницькій областях. ППО працювала одразу в декількох регіонах. Зокрема, в Хмельницькій області повідомляли про вибух.

Як пізніше розповіли у Повітряних силах окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed з двох напрямків - мис Чауда (Крим) та Курська область (росія). Загарбники запустили заголом 48 дронів-камікадзе.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника, - розповіли зранку військові.

4 безпілотники вдалось знищити в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах Дніпропетровської області, один - в Житомирській, один в Черкаській та один в Кіровоградській областях.

На Золотоніщині знищили "шахед" противника. Люди не постраждали. Є лише незначні пошкодження кількох будівель, - написав про наслідки роботи ППО в регіоні голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.