Чому Зеленський скасував свій виступ у Сенаті США: Умєров розкрив причину [ Редагувати ]
У середу, 6 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що президент Володимир Зеленський скасував свій виступ на запланованому секретному брифінгу у Сенаті США, адже в Україні війна і ситуація постійно змінюється.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу.
Нагадаємо, що 5 грудня стало відомо, що виступ президента України Володимира Зеленського по відеозв'язку перед американськими сенаторами скасовано.
Як повідомляв Bloomberg, Білий дім направив до Конгресу листа, в якому йдеться, що до кінця календарного року США повністю закінчаться кошти для надання допомоги Україні, якщо запитаний проект фінансування не схвалять.
Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.
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