В іноземних ЗМІ готують дезінформацію проти вищого керівництва України [ Редагувати ]
В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України з метою розколу суспільства. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.
Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема в часи початку влади диктатора Володимира Путіна.
Метою таких дій є розкол в українському суспільстві.
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