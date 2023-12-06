"єВідновлення": виплати перевищили 3 млрд гривень [ Редагувати ]
Компенсації за пошкоджене житло внаслідок російської збройної агресії перевищили 3 млрд гривень, повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Зазначено, що за програмою "єВідновлення" погоджено компенсації на суму 3,088 млрд гривень. Ця цифра зросла на 50% протягом останніх півтора місяця, що свідчить про інтенсивність роботи програми.
В листопаді ми щодня отримували від 100 до майже 300 заяв, які завдяки швидкій роботі комісій обробляються максимально швидко - згідно з законодавством максимальний термін їх розгляду не повинен перевищувати 30 днів. Це дозволило нам обробити вже 66% всіх поданих з моменту запуску єВідновлення заяв.
Вона також наголосила, що найбільші виплати погоджено для Харківської області - 723 млн гривень, Київської - 502 млн гривень, і Донецької - 154 млн гривень.
При цьому незабаром сума компенсацій для східних областей України може суттєво збільшитись, адже "єВідновлення" планується розширювати на населенні пункти, що зараз перебувають у тимчасовій окупації.
Йдеться про пілотний проєкт з проведення обстеження житла з застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі у окупованому Мелітополі. Якщо його результати покажуть, що цей метод обстеження знищеного житла дієвий, його застосовуватимуть для обстеження знищеного житла і в інших окупованих населених пунктах, зокрема в Маріуполі.
За її словами, з таких міст як Маріуполь, Бахмут та інших міст сходу країни зараз надходять тисячі заявок. І завдяки технічним можливостям підтверджувати пошкодження завдяки супутниковим знімкам, розширення "єВідновлення" на тимчасово окуповані регіони - питання часу.
Водночас будуть міста, яким ймовірно буде надано статус повністю знищеного міста чи житлової інфраструктури. Тоді може бути скорочений порядок надання компенсацій - по кожному будинку, по кожній квартирі аналізувати супутникові знімки буде не треба, пояснила Шуляк.
Дивіться, які умови участі діють на Запоріжжі.
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