У День Збройних Сил України президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників. Про це він повідомив у Telegram, опублікувавши відео.

У День Збройних Сил України відвідав у госпіталі українських захисників. Поспілкувався з воїнами про їхній бойовий шлях, самопочуття, потреби та умови лікування. Вручив нагороди.

"Дякую бійцям за службу, за захист України. Подяка від усіх нас, від усього українського народу, за ваш героїзм", - додав президент.

Раніше Зеленський привітав українців з Днем Збройних Сил.