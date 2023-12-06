Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників (відео) [ Редагувати ]
У День Збройних Сил України президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників. Про це він повідомив у Telegram, опублікувавши відео.
У День Збройних Сил України відвідав у госпіталі українських захисників. Поспілкувався з воїнами про їхній бойовий шлях, самопочуття, потреби та умови лікування. Вручив нагороди.
"Дякую бійцям за службу, за захист України. Подяка від усіх нас, від усього українського народу, за ваш героїзм", - додав президент.
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