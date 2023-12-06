Трамп пообіцяв у разі переобрання бути диктатором лише першого дня [ Редагувати ]
Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв, що у разі переобрання у 2024 році не буде диктатором, за винятком першого дня президентства. Він заявив про це на зустрічі з виборцями в штаті Айова, організованій Fox News.
Трампа запитали, чи може він гарантувати, що не зловживатиме владою. Він відповів ствердно.
Окрім першого дня. Я хочу закрити кордон і розпочати буріння (нафти - ред.). Після цього я не буду диктатором.
Також Трамп зробив ще кілька заяв:
- Вважає що Джо Байден не зможе знову стати кандидатом у президенти США від демократів на майбутніх виборах глави держави через поганий фізичний стан.
- Світ повинен перейматися недопущенням ядерного конфлікту, оскільки він може статися будь-якої миті, замість того, щоб стільки уваги приділяти питанням глобального потепління.
Президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Згідно з листопадовим опитуванням NBC, рейтинг схвалення політики чинного президента Джо Байдена впав до рекордно низького рівня (40%) з моменту його вступу на посаду в 2021 році. Він заявив, що має намір снувати балотуватися в президенти, щоб перешкодити обранню Трампу.
Нагадаємо, Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну.
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