Диктатор КНДР Кім Чен Ин розплакався під час доповіді на П'ятих національних зборах матерів, яка відкрилася 3 грудня. Кадри зі сльозами найтовстішого диктатора у світі поширило Центральне телебачення республіки.

Кім Чен Ин розплакався під час виступу секретаря ЦК Трудової партії Кореї Лі Іль Хвана. Той зокрема заявив про готовність матерів до самопожертви заради майбутнього своїх дітей.

У серці кожної матері, яка виховує дітей гідними людьми, зберігається чисте сумління, яке дозволяє думати про переживання та занепокоєння партії більше, ніж про власний спокій, а також шляхетна свідомість громадянина, який намагається зробити внесок у зміцнення лав представників нового покоління, покликаних нести на своїх плечах майбутнє революції.

Під час з'їзду Кім Чен Ин також висловив стурбованість падінням народжуваності в країні. Диктатор КНДР пов'язав це зі "зростаючою проблемою антисоціалістичної поведінки" серед молоді та закликав жінок народжувати якнайбільше дітей "в ім'я партії, революції та країни".