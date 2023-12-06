Чисті доходи росії від продажу нафти у жовтні становили $11,3 млрд, або 31% від загальних доходів бюджету країни за місяць. Це стало найвищим показником з травня 2022 року і перевищує показник будь-якого місяця до початку збройного вторгнення в Україну, повідомляє Bloomberg з посиланням на розрахунки російського Мінфіну.

За даними агентства, за перші дев'ять місяців 2023 року російські та тіньові власники флоту перевезли понад 70% російських нафтових вантажів, що "дозволило москві зберігати контроль над експортом та поступово підвищувати ціни".

Цього року рф експортувала майже 3,5 млн барелів нафти на добу (б/д) і майже $11 млрд пішло на спред поставок. Частина цієї суми становить "законні витрати на доставку", але майже всі ці кошти "проходять через анонімних торговців або невідомі транспортні компанії", стверджує Bloomberg.

Влада Греції заявила, що не може запобігти таємним перевезенням російської нафти, що відбуваються неподалік від узбережжя країни. Вони здійснюються у міжнародних водах, які починаються за 6 миль (10 км) від берега в Лаконській затоці.

Bloomberg пише, що танкери, які належать Греції, у 2023 році перевезли більше російської нафти, ніж судна з будь-якої іншої країни, за винятком самої росії.

5 грудня 2022 року було запроваджено стелю цін на нафту з росії на рівні $60 за барель. З 5 лютого 2023 року діє ембарго Євросоюзу на російські нафтопродукти.