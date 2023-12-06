Тіло вбитої 15-річної дівчинки з Києва, яку півтора роки шукали в Україні, знайшли у Білорусі - ЗМІ [ Редагувати ]
15-річну Аріну Яцюк поранили російські військові 3 березня 2022 року на Житомирській трасі, коли її родина намагалася вирватися з окупації.
Батьки дівчинки загинули на місці. А Аріну росіяни забрали нібито для лікування. З того часу про неї нічого не було чути. Про це пише "Обозреваталь".
Трагедія сталася 3 березня 2022 року. Родина Яцюків - мама Ганна, тато Денис, 9-річна Валерія та 15-річна Аріна у перші дні війни виїхали з Києва на дачу в село Северинівка Київської області.
Сім'я хотіла пересидіти на містом, доки все не заспокоїться.
Як розповіла молодша дівчинка Валерія Яцюк (єдина яка вижила - ред.), 3 березня батьки вирішили переїхати з Северинівки до Умані, де мешкали бабуся та дідусь. Вони сіли у дві машини. Валерія їхала з мамою, а Аріна - з татом. Ще з ними були хрещені, а також кішки та собаки.
Ганна та Денис Яцюк
Коли автомобілі виїхали на Житомирську трасу, по них відкрили вогонь російські військові. Валерія пробувала викликати швидку з маминого телефону, але додзвонитися не вдалося. Дівчинка кілька годин блукала біля траси, стукала в будинки, але їй ніхто не відкрив.
Коли трасою проїжджали російські танки, вона ховалася. А потім вона знайшла машину тата. Денис був мертвий, поруч сиділа Аріна, у неї було прострелено стегно. За словами Валерії, на нозі у сестри була велика і страшна "бульбашка".
Аріна Яцюк
Незабаром до автомобіля під'їхали російські військові на танках. Вони посадили сестер у різні машини. Валерію довезли до села Копилів та віддали незнайомим місцевим мешканцям. А про Аріну сказали, що повезли лікувати до Білорусі. Після цього Аріна зникла.
6 квітня 2022 року після звільнення Київщини батьків дівчаток поховали в Умані. Аріну продовжували шукати. Рідні давали оголошення в соцмережах. Рідний брат Дениса Володимир подавав запити до МЗС Білорусі. Звідти надійшла відповідь, що такої дівчинки в Білорусі немає.
Аріна Яцюк
Зв'язувалися з українським посольством у цій країні, із Червоним Хрестом. Але жодної інформації про Аріну не було. Дідусь Валентин Іванович розповідає:
Весь цей час тіло онуки лежало в Мозирі. Там були дані про те, як її звуть. Але нам ніхто нічого не говорив, все приховували. Напевно, вона померла того ж дня, 3 березня. Якби їй одразу надали допомогу, перев'язали ногу, можливо, вона залишилася б живою. Її тіло передали під час обміну, її впізнали за ДНК. Все, більше її немає.
Аріна та Валерія Яцюк
У жовтні Аріну поховали в Умані поряд з мамою й татом. З цілої родиними живою залишилася лише молодша сестра Валерія. Зараз вона мешкає і вчиться у Польщі зі своїм дядьком Володимиром (брат загиблого Дениса) та його дружиною Оксаною.
по темі
Грудень - час дива та свят. Попри тяжкі часи діти мають відчувати себе дітьми, радіти життю та вірити у дива. Саме тому, у столиці підготували ряд заходів, які подарують дітям незабутні враження та емоції
Російські загарбники вчергове порушують звичаї та правила війни. Біля Степового під Авдіївкою вороги розстріляли двох українських вояків, які здавалися в полон.
Українські військові успішно контролюють ситуацію навколо Авдіївського коксохімічного заводу, не дозволяючи російським окупантам захопити його
Як так сталося, що невелика країна стала одним із головних кризових перемовників у світі - розбиралася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
Допомагають закордонні партнери й у питаннях повернення українських дітей, які були незаконно вивезені в росію. Як повертають дітей додому і хто допомагає в цьому процесі - в наступному сюжеті.