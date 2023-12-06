15-річну Аріну Яцюк поранили російські військові 3 березня 2022 року на Житомирській трасі, коли її родина намагалася вирватися з окупації.

Батьки дівчинки загинули на місці. А Аріну росіяни забрали нібито для лікування. З того часу про неї нічого не було чути. Про це пише "Обозреваталь".

Трагедія сталася 3 березня 2022 року. Родина Яцюків - мама Ганна, тато Денис, 9-річна Валерія та 15-річна Аріна у перші дні війни виїхали з Києва на дачу в село Северинівка Київської області.

Сім'я хотіла пересидіти на містом, доки все не заспокоїться.

Як розповіла молодша дівчинка Валерія Яцюк (єдина яка вижила - ред.), 3 березня батьки вирішили переїхати з Северинівки до Умані, де мешкали бабуся та дідусь. Вони сіли у дві машини. Валерія їхала з мамою, а Аріна - з татом. Ще з ними були хрещені, а також кішки та собаки.

Ганна та Денис Яцюк

Коли автомобілі виїхали на Житомирську трасу, по них відкрили вогонь російські військові. Валерія пробувала викликати швидку з маминого телефону, але додзвонитися не вдалося. Дівчинка кілька годин блукала біля траси, стукала в будинки, але їй ніхто не відкрив.

Коли трасою проїжджали російські танки, вона ховалася. А потім вона знайшла машину тата. Денис був мертвий, поруч сиділа Аріна, у неї було прострелено стегно. За словами Валерії, на нозі у сестри була велика і страшна "бульбашка".

Аріна Яцюк

Незабаром до автомобіля під'їхали російські військові на танках. Вони посадили сестер у різні машини. Валерію довезли до села Копилів та віддали незнайомим місцевим мешканцям. А про Аріну сказали, що повезли лікувати до Білорусі. Після цього Аріна зникла.

6 квітня 2022 року після звільнення Київщини батьків дівчаток поховали в Умані. Аріну продовжували шукати. Рідні давали оголошення в соцмережах. Рідний брат Дениса Володимир подавав запити до МЗС Білорусі. Звідти надійшла відповідь, що такої дівчинки в Білорусі немає.

Аріна Яцюк

Зв'язувалися з українським посольством у цій країні, із Червоним Хрестом. Але жодної інформації про Аріну не було. Дідусь Валентин Іванович розповідає:

Весь цей час тіло онуки лежало в Мозирі. Там були дані про те, як її звуть. Але нам ніхто нічого не говорив, все приховували. Напевно, вона померла того ж дня, 3 березня. Якби їй одразу надали допомогу, перев'язали ногу, можливо, вона залишилася б живою. Її тіло передали під час обміну, її впізнали за ДНК. Все, більше її немає.

Аріна та Валерія Яцюк

У жовтні Аріну поховали в Умані поряд з мамою й татом. З цілої родиними живою залишилася лише молодша сестра Валерія. Зараз вона мешкає і вчиться у Польщі зі своїм дядьком Володимиром (брат загиблого Дениса) та його дружиною Оксаною.