Під Києвом вночі згорів меблевий цех (відео) [ Редагувати ]
У Київській області вогнеборці вночі ліквідували пожежу в меблевому цеху. Про це повідомляє ДСНС України.
5 грудня о 20:08 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу на території ПАТ Мотовилівський меблевий комбінат за адресою: смт Борова, вул. Нововокзальна.
Пожежу на площі 2400 кв.м ліквідували лише під ранок - о 06:50. Врятовано дві адміністративні будівлі, склад готової продукції та станки.
До гасіння пожежі залучалося від ДСНС 57 рятувальників і 14 одиниць техніки.
Причина пожежі встановлюється.
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