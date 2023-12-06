Бійці 11-ї бригади Нацгвардії двома FPV-дронами знищили на Херсонщині новійтній російський ЗРК С-350 "Витязь". Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

ЗРК "Витязь" - новітній (став на озброєння в 2020 році) російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.

Це перша підтверджена втрата цих ЗРК в Україні. Вартість тільки пускової установки на експорт - від $135 млн. Тож ЗРК С-350 "Витязь" - це найдорожче, що коли-небудь знищували FPV-дрони.

Загалом за кілька днів операторами БпЛА військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України на Південному напрямку знищено:

8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ рф;

1 вантажний автомобіль військового призначення;

1 зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 "Витязь";

1 автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс "ОСА" 10;

3 антени РЕБ.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок нічного масового нальоту дронів на Криму було вражено низку важливих військових об'єктів.