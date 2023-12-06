У Луганську підрвали "депутата Народної Ради лнр" (відео) [ Редагувати ]
У центрі Луганська біля стадіону "Авангард" вибухнув автомобіль, повідомляють місцеві ЗМІ. Постраждала одна людина - "депутат Народної Ради лнр" Олег Попов.
Про його стан не повідомляється.
Олег Попов
Після вибуху в місті зник зв'язок.
Нагадаємо, на початку листопада у Луганську ліквідували ексглаву "народної міліції лнр" Михайла Філіпоненка.
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