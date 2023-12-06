Задача місцевого самоврядування у 2024 році - інвестувати в енергозбереження, - Кацуба [ Редагувати ]
Поки йде війна, місцева влада не має права витрачати гроші на бозна-що - клумби, парки, тротуари, власний піар. Головним пріоритетом в контексті капітальних інвестицій, крім підтримки обороноздатності, мають стати вкладення в енергоефективність. Таку думку висловив у своєму блозі експерт з енергетики і підприємець Олександр Кацуба.
Експерт пише, що великі міста і громади мають сконцентруватися на таких задачах: децентралізація виробництва тепла, в тому числі завдяки технології теплових насосів. модернізація систем водопостачання та водовідведення; інвестиції в енергомодернізацію житлових будинків.
Крім того, саме зараз можна приділити особливу увагу екологічному сортуванню і екологічному спалюванню сміття, в першу чергу побутових відходів великих міст. Що теж є альтернативним джерелом енергії і знижує екологічне навантаження на міста, пише Кацуба.
Це дозволить значною мірою скоротити споживання електрики та тепла, зробити соціальну інфраструктуру - школи, лікарні, житло - менш залежними від централізованого постачання. Що в умовах російського ракетного терору буде актуальним до кінця війни.
Така політика доцільна ще й тому, що навіть зараз під такі проєкти енергозбереження виділяють гроші грантові організації та кредитні установи, що фінансують екологічні ініціативи, резюмує Кацуба.
Олександр Кацуба - український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.
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