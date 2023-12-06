Співачка Тейлор Свіфт стала людиною року за версією журналу TIME [ Редагувати ]
Американська співачка Тейлор Свіфт стала "Людиною року 2023" за версією журналу TIME.
У році, що минає, її популярність побила всі попередні рекорди. Редакція журналу пише:
За цей рік вона вдосконалила свою майстерність - не лише в музиці, а й як головний оповідач сучасної епохи.
У коментарі TIME Свіфт сказала:
Це найгірше і найщасливіше почуття, найтворче реалізоване і вільне з усіх, що я колись відчувала.
У голосуванні Тейлор Свіфта випередила голову КНР Сі Цзіньпіна, короля Великої Британії Чарльза III, засновника OpenAI Сема Альтмана, російського диктатора володимира путіна та культову ляльку Барбі - героїню фільму Грети Гервіг "Барбі", який став найкасовішим в цьому році.
Також у шорт-листі згадувалися прокурори, які виступають на судових процесах проти колишнього президента США Дональда Трампа, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, сценаристи та актори Голлівуду.
Тейлор Свіфт - виконавиця і автор пісень, - одна з найбільш популярних артистів у світі: у неї продано понад 200 млн платівок. Вона 12-разовий лауреат премії "Греммі", володарка 40 нагород American Music Awards та безлічі інших нагород.
Доходи від її концертних турів перевищують фінансові показники багатьох невеликих країн, а її внесок в економіку США, включаючи прибуток, який отримують концертні зали, готелі та туристична інфраструктура в містах, де відбуваються концерти, стають значною частиною ВВП.
Нагадаємо, торік "Людиною року" за версією журналу TIME став Володимир Зеленський.
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