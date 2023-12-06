"Укрзалізниця" запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Відсьогодні він доступний на порталі: https://services.uz.gov.ua/military.

Тож у разі відсутності квитків у продажу забронювати їх військовослужбовці можуть онлайн. Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко заважив:

Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям.

Щоб придбати квиток на потяг військовому потрібно:

залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail вишлють спеціальний код.

викупити квиток у касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Для цього потрібно предʼявити військовий квиток або посвідчення офіцера.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, найпопулярніших серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.

Військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів, з якими разом збираються в дорогу.

Нагадаємо, що раніше військовослужбовці бронювали квитки через військового коменданта. Це значно ускладнювало процес та фактично унеможливлювало поїздку день у день. Адже було необхідно спочатку здійснити особистий візит до військового коменданта, а потім на вокзал, щоб викупити квиток.

Раніше "Укрзалізниця" дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга.