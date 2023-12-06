У Підмосков'ї знайшли труп Іллі Ківи - росЗМІ [ Редагувати ]
У Підмосков'ї виявили тіло екс-депутата Верховної Ради від партії "ОПЗЖ" Іллі Ківи. Про це повідомив телеканал "РЕН ТВ" з посиланням на джерела.
Останній пост Ківи в Telgram-каналі був опублікований о 9:48 за московським часом (8:48 за Києвом).
За даними телеграм-каналу "112", тіло зрадника знайшли у підмосковному котеджному селищі в Одінцово. Обставини смерті уточнюються. Нині на місці працюють слідчі.
РосЗМІ публікують подробиці про смерть Ківи:
Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что Илья Кива часто появлялся в парке Велич. Его тело нашли и опознали работники. Он лежал на снегу на животе лицом вниз. Рядом обнаружены следы крови. У беглого украинского политика резаная рана на правом виске и гематома на лице слева.
"Суспільне" стверджує з посиланням на джерела, що 46-річного Ківу ліквідували зі стрілецької зброї. Це була "спецоперація СБУ".
У 2019 році Ілля Ківа обрався депутатом Ради за списком "Опозиційної платформи - За життя". До цього він очолював Соціалістичну партію України. Незадовго до початку збройного вторгнення росії в Україну Ківа залишив країну "під приводом відпочинку в Європі". Пізніше з'ясувалося, що Ілля Ківа перебуває у росії.
У березні 2022 року зрадника позбавили мандата депутата Верховної Ради, після цього проти нього порушили кілька кримінальних справ. Ківа підтримав збройну агресію проти України, про що неодноразово заявляв в ефірі політичних шоу на російських телеканалах.
13 листопада Личаківський райсуд Львова заочно засудив Іллю Ківу до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у закликах до насильницької зміни влади, ведення агресивної війни, державної зради та публічного використання комуністичної символіки.
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