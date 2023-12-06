Україна повернула додому ще вісьмох дітей [ Редагувати ]
Україна повернула додому ще вісьмох дітей, серед яких чотири дівчинки та чотири хлопчики.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Офісу президента Андрія Єрмака. Невдовзі ці діти знову об'єднаються із своїми сім'ями.
Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво - четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині, - пише Єрмак.
За відомостями глави Офісу президента, повернення дітей стало можливим завдяки співпраці Офісу президента та уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Зокрема, Андрій Єрмак висловив подяку Катару та ЮНІСЕФ за їх внесок у процес повернення депортованих дітей і тих, хто опинився на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації".
Однак списки "евакуації" формуються на підставі підозрілих критеріїв, зокрема, нелояльності до окупантів.
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