В ГУР прокоментували ліквідацію Киви [ Редагувати ]
Головне управління розвідки підтверджує ліквідацію скандальногоо депутата Іллі Киви.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час телемарафону.
Так, можемо підтвердити, що Ківу "всьо". Така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму, - заявив Юсов.
Як відзначив Юсов, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".
Нагадаємо, у Підмосков'ї виявили тіло екс-депутата Верховної Ради від партії "ОПЗЖ" Іллі Киви. Останній пост Киви в Telgram-каналі був опублікований о 9:48 за московським часом (8:48 за Києвом).
За даними телеграм-каналу "112", тіло зрадника знайшли у підмосковному котеджному селищі в Одінцово. Обставини смерті уточнюються. Нині на місці працюють слідчі.
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