ТОП-15 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes [ Редагувати ]
5 грудня 2023 року журнал Forbes випустив свій щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу. Перше місце посіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зберегла лідерство з минулого року.
На другому місці голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, третій рядок посіла віце-президент США Камала Харріс. Прем'єр Італії Джорджія Мелоні стала четвертою, замикає п'ятірку американська поп-співачка Тейлор Свіфт.
При складанні рейтингу Forbes враховуються такі параметри, як "багатство, вплив на ЗМІ, вплив на громадську думку та політику".
Як пише газета Il Messaggero, четверте місце Мелоні в рейтингу - "ще один трофей на міжнародній дошці пошани для італійського прем'єра, яка не вперше отримує втішну оцінку за океаном".
Раніше британська газета Financial Times склала список 25 найвпливовіших жінок року. До нього увійшли, зокрема, Марго Роббі, Бейонсе та Урсула фон дер Ляєн та Олена Зеленська.
ТОП-15 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард;
- Віце-президент США Камала Харріс;
- Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;
- Американська співачка Тейлор Свіфт;
- Канадська письменниця Карен Лінч;
- Генеральний директор Citigroup Джейн Фрейзер;
- Президент Fidelity Investments Ебігейл Джонсон;
- Генеральний директор автоконцерну General Motors Мері Барра;
- Філантроп, колишня дружина засновника Microsoft Білла Гейтса Мелінда Гейтс;
- Генеральний директор Accenture Джулі Світ;
- Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва;
- Американська письменниця, колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт;
- Головний виконавчий директор WellPoint Гейл Будро;
- Головний виконавчий директор GlaxoSmithKline Емма Уолмслі.
Нагадаємо, співачка Тейлор Свіфт стала людиною року за версією журналу TIME.
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