На головній ялинці країни запалили вогні (відео) [ Редагувати ]
6 грудня, на Софійській площі в Києві узапалили вогні на головній новорічній ялинці України. Святкова ялинка засяяла в центрі столиці ілюмінацією, яку традиційно увімкнули до Дня Святого Миколая, який цього року відзначається на два тижні раніше через перехід на новоюліанський календар.
Цю новорічну ялинку встановили та прикрасили за рахунок меценатів, як і у минулому році. Варто відзначити, що вибір прикрас для неї був здійснений з огляду на енергоефективність через обмеження використання світла.
У церемонії запалення вогнів взяли участь керівництво столиці, представники адміністрації, а також численні мешканці та гості Києва.
Нагадаємо, з 1 грудня резиденція Святого Миколая розпочинає свою роботу у Великій лаврській дзвіниці Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
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