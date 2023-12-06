Засудженого за державну зраду колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли вбитим 6 грудня в росії. За даними джерел "РБК-Ураїна", його ліквідувала Служба безпеки України.

"Подробиці" зібрали, що ж відомо про скандального зрадника.

Під час підготовки матеріалу використовувалися дані Wikipedia, публікації російських ЗМІ, а також дані джерел РБК-Україна та заява представника ГУР Андрія Юсова.

Хто такий Ілля Кива

Широкому загалу вперше став відомий уродженець Полтави Ілля Кива у 2014 році, коли його призначили заступником начальника Управління МВС в Донецькій області, який очолював Арсен Аваков. Крім того, він працював в Управлінні МВС в Херсонській області, де займався вирішенням конфлікту з учасниками економічної блокади окупованого Криму.

Ілля Кива також очолював Департамент протидії наркозлочинності протягом кількох місяців, але його перевели через скандал. З жовтня 2016 року по червень 2017 року він виконував обов'язки радника Арсена Авакова.

Після служби в зоні проведення антитерористичної операції, Ілля Кива заснував "Всеукраїнський союз ветеранів АТО" і обіймав посаду голови Соціалістичної партії України, керував полтавським осередком "Правого сектора" і став членом Верховної ради від партії ОПЗЖ влітку 2019 року. У цей період він також став близьким співробітником іншого народного депутата Віктора Медведчука.

Критика

Під час своєї роботи заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області, Ілля Кива був обвинувачений у хабарництві. У грудні 2013 року Жовтневий суд Полтави визнав його винним, проте наступного року вирок був переглянутий згідно із законом про амністію. Однак виявилося, що суд врахував медичний висновок про хворобу підозрюваного.

Після отримання звання майора міліції, Ілля Кива був призначений командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина". Цей батальйон був створений на базі батальйону "Полтава", роти "Кременчук" і роти "Мирний", яким раніше командував сам Кива. Це рішення було підтверджено наказом Арсена Авакова, який очолював МВС України.

Внаслідок протестів бійців батальйону "Полтавщина" Ілля Кива був звільнений, а батальйон був розформований. З частини цих військових було створено окремий батальйон спецпризначення "Полтава", а командиром його став колишній боєць добровольчого батальйону "Азов" Юрій Анучін.

У 2017 році Ілля Кива заснував напівзаконне воєнізоване формування під назвою "Безпека життя" з підтримкою МВС. Ця організація використовувалася як тітушки на мітингах, підтримуючи інтереси забудовників та зокрема брала участь у контрмітингу під час проведення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що підтримувала закриття справи "Рюкзаки Авакова". Структура була розформована в жовтні 2018 року.

1 жовтня 2018 року громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що Ілля Кива, перебуваючи в присутності правоохоронців, погрожував йому фізичною розправою, висловивши загрозу: "ми вас, активістів, будемо закопувати в землю".

Державна зрада

Перед розгортанням повномасштабного російського вторгнення в Україні, Ілля Кива виїхав спочатку до Іспанії, а потім переїхав до російської федерації. Там він регулярно виступав на російських пропагандистських каналах і брав участь у ток-шоу, активно поширюючи антиукраїнські тези та наративи.

У день вторгнення росії, Кива висловив свою позицію в ефірі російського телебачення, стверджуючи, що Україна "піддана та схилена перед Заходом, пронизана нацизмом, і у неї немає перспектив", а також висловив переконання, що українському народові "потрібна визволяюча дія".

У березні 2022 року Ілля Кива був виключений з парламентської фракції ОПЗЖ та позбавлений депутатського мандату. У квітні того ж року проти нього була порушена кримінальна справа за обвинуваченням у державній зраді. У листопаді 2023 року суд вирішив, що Кива винен, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років і конфіскації майна, відзначивши, що це рішення було прийняте у його відсутність.

Нагадаємо, у Підмосков'ї виявили тіло екс-депутата Верховної Ради від партії "ОПЗЖ" Іллі Киви. Останній пост Киви в Telgram-каналі був опублікований о 9:48 за московським часом (8:48 за Києвом).

За даними телеграм-каналу "112", тіло зрадника знайшли у підмосковному котеджному селищі в Одінцово. Обставини смерті уточнюються. Нині на місці працюють слідчі.