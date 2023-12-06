Екс-чемпіон світу у важкій вазі Деонтей Вайлдер висловив свої думки стосовно майбутнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в королівському дивізіоні між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

За словами американця перемогу в цьому поєдинку здобуде той, хто краще буде готовий у момент справжньої битви. Про це Вайлдер заявив в коментарі The Last Stand Podcast.

"Якщо чесно, я не знаю, хто виграє цю битву. Кожен з них може перемогти. Все залежить від того, хто почуватиметься краще, коли настане час.

Головне - як ти себе почуваєш, коли настає час бою. Це чесна гра для кожного з них. Кожен може здобути перемогу.

Я просто схвильований цим боєм, оскільки я нарешті дійшов до моменту, коли всі титули будуть в руках одного бійця. І я теж буду битися за всі титули. Мені не потрібно буде бігати по різних чемпіонах.

Я не повинен битися з одним, а потім намагатися забрати пояс у другого, а потім у третього. Я не отримував таких можливостей, вони продовжували бігати від мене, але тепер, коли буде боєць з усіма поясами, мої шанси будуть вище", - заявив Вайлдер.

Нагадаємо, колишній претендент на чемпіонський пояс у важкій вазі Дерек Чісора визначив фаворита очікуваного протистояння між українцем Олександром Усиком та британським боксером Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.