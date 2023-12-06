Навіть при погіршенні погодних умов та збільшенні електроенергетичного споживання до 10 грудня не передбачається серйозного дефіциту в енергосистемі. Забезпечення споживання електроенергією і надалі буде можливим завдяки прогнозованому зростанню теплового виробництва.

Про це повідомив голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

Він вказав на те, що "Укренерго" поки що розраховує на зростання комерційного імпорту електроенергії, проте наразі його обсяг виявляється недостатнім. Зазначено, що саме імпорт електроенергії став би економічно доцільним рішенням для забезпечення балансу енергосистеми у холодні періоди.

Кудрицький також висловив важливість продовження ощадливого відношення до споживання електроенергії.

Графік, який ми демонструємо в мережі кожного дня, дає уявлення коли саме є найбільше споживання – це ранковий та вечірній пік. І в ці години заклик заощаджувати електроенергію є найбільш актуальним, - наголосив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, у ніч на 2 грудня тимчасово відключилася від зовнішнього джерела живлення.

За даними Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), станція працювала на дизельних генераторах. Причина інциденту не уточнюється.