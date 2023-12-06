Україна цієї зими може виграти битву за енергетику, - Зеленський [ Редагувати ]
Підвищення потужностей та засобів протиповітряної оборони може надати Україні можливість цієї зими ефективно захищати енергетичні об'єкти від атак російських окупантів.
Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що запобігання "блекаутам" стане значущим програшем для країни-агресора. Це він зазначив у своєму зверненні до лідерів "Групи семи".
"Цієї зими ми маємо шанс виграти битву за енергетику", - наголосив він.
Зеленський нагадав, що минулого року рф спробувала вдарити по Україні "блекаутом", атакуючи ракетами та дронами-камікадзе енергооб'єкти країни.
"Зараз ми посилюємо ППО, зокрема з вашою підтримкою, і якщо продовжимо це робити, якщо вистоїмо цієї зими енергетично, російський терор зазнає одного з найбільших програшів", - сказав глава держави.
Нагадаємо, у День Збройних Сил України президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників.
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