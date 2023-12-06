Український актор, який відомий своєю роллю у популярних серіалах "Спіймати Кайдаша" та "Перші дні", Ярослав Безкоровайний, отримав повістку.

За інформацією "24 каналу", він вже успішно пройшов медичну комісію і чекає на наказ від військкомату. Точний час отримання повістки залишається невідомим наразі. Однак актор відзначив, що готовий виконати свій військовий обов'язок, захищаючи Україну зі зброєю в руках.

Відомо, що Ярослав раніше проживав у Дніпрі, але недавно переїхав до Бережан, де віддав свій час волонтерській діяльності. Разом з колегами він організував благодійний аукціон, на якому актори продають свої речі, а отримані кошти використовуються для придбання автомобілів і карет швидкої допомоги для Збройних сил України.

Десь 26 лютого ми приїхали сюди і зрозуміли, що потрібно робити те, що ми можемо робити. Перше, що спало на думку - це волонтерство. Допомагали чим могли, збирали продукти, збирали медикаменти, переганяли автомобілі, - додав Безкоровайний.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова, вважаючи, що вона має особливе внутрішнє відчуття, висловила свою думку про путіна та тривалість російсько-української війни.