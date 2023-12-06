США оголосили про надання нового комплекту озброєння та техніки в підтримку України, яка активно захищає свою незалежність та свободу від російської агресії.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкена.

Цей пакет, в якому використовуються обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні, передбачає надання зброї і техніки на суму до 175 мільйонів доларів США при раніше запланованому скороченні, - повідомив він.

В новий пакет входять:

засоби протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети та протитанкові ракети;

боєприпаси для стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

запасні частини та допоміжне обладнання.

Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні. Допомога Україні в захисті від російської агресії сприяє інтересам нашої національної безпеки і сприяє глобальній стабільності по всьому світу, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно, - підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв, що у разі переобрання у 2024 році не буде диктатором, за винятком першого дня президентства.