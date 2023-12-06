США виділяють Україні новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
США оголосили про надання нового комплекту озброєння та техніки в підтримку України, яка активно захищає свою незалежність та свободу від російської агресії.
Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкена.
Цей пакет, в якому використовуються обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні, передбачає надання зброї і техніки на суму до 175 мільйонів доларів США при раніше запланованому скороченні, - повідомив він.
В новий пакет входять:
- засоби протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети та протитанкові ракети;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- запасні частини та допоміжне обладнання.
Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні. Допомога Україні в захисті від російської агресії сприяє інтересам нашої національної безпеки і сприяє глобальній стабільності по всьому світу, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно, - підкреслив Блінкен.
Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв, що у разі переобрання у 2024 році не буде диктатором, за винятком першого дня президентства.
по темі
Як цю тенденцію пояснюють експерти і які прогнози роблять на майбутнє?
Зміни до американської міграційної системи також передбачається включити в цей пакет
У наступному році Франція планує збільшити постачання військових засобів до України та продовжити надання військової допомоги
Про що домовилися керівники оборонних відомств з понад 50 країн світу? Далі в нашому наступному матеріалі.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна зіткнеться з великим ризиком поразки у війні з посією, якщо не отримає додаткової допомоги від США. За його словами, ЗСУ змушені переходити до оборони. Про це Єрмак заявив, виступаючи в Інституті миру у Вашингтоні