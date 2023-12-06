У Мережі з'явилися перші кадри з місця вбивства Іллі Киви (відео) [ Редагувати ]
У Підмосковʼї 6 грудня знайшли мертвим екснардепа й зрадника України Іллю Киву. У Мережі показали перші кадри з місця його смерті.
Відео оприлюднили російські правоохоронці, пише росЗМП "РИА Новости".
Нагадаємо, засудженого за державну зраду колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли вбитим 6 грудня в росії. За даними джерел "РБК-Ураїна", його ліквідувала Служба безпеки України.
"Подробиці" зібрали, що ж відомо про скандального зрадника.
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