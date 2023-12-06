G7 введе заборону на прямі постачання російських алмазів [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден та лідери країн "Великої сімки" (G7) узгодили рішення про введення заборони на російські алмази.
Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Заходи включають у себе остаточний договір щодо введення санкцій на алмази із росії.
Заборона на імпорт алмазів з росії набуде чинності з 1 січня 2024 року, і після цього ембарго на торгівлю каменями буде поступово впроваджуватися протягом наступного року.
Відповідно до нових заходів, країни заборонять ввозити непромислові алмази з росії до січня, а алмази, які продаються росією через треті країни, будуть заборонені з березня. Крім того, лідери G7 планують зміцнити контроль за використанням росією міжнародної фінансової системи та вживати додаткові санкції для обмеження ціни на російську нафту.
Нагадаємо, США поширили антиросійські санкції на три танкери та три компанії, повідомивМінфін. Санкції запроваджені проти суден HS Atlantica, NS Champion та Victor Bakaev, усі вони - танкери для сирої нафти під прапором Ліберії.
по темі
Уряд Кіпру зобов'язав банки припинити всі операції з російським рублем. У квітні повідомлялося, що найбільший банк Кіпру Bank Of Cyprus почав закривати рахунки росіян
США поширили антиросійські санкції на три танкери та три компанії, повідомив Мінфін. Санкції запроваджені проти суден HS Atlantica, NS Champion та Victor Bakaev, усі вони - танкери для сирої нафти під прапором Ліберії
Влада Швейцарії заморозила російські активи на суму 7,7 млрд швейцарських франків ($8,8 млрд). Про це повідомив Reuters з посиланням на Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO)
Єврокомісія затвердила пропозицію про заборону продажу російських діамантів. Про це повідомляє AFP з посиланням на проект постанови. Найближчим часом документ може бути направлений на розгляд усім країнам-членам ЄС
Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон наступного тижня планує відвідати Туреччину, щоб вимагати дотримання санкцій проти росії та палестинського руху ХАМАС.