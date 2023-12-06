Президент США Джо Байден та лідери країн "Великої сімки" (G7) узгодили рішення про введення заборони на російські алмази.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Заходи включають у себе остаточний договір щодо введення санкцій на алмази із росії.

Заборона на імпорт алмазів з росії набуде чинності з 1 січня 2024 року, і після цього ембарго на торгівлю каменями буде поступово впроваджуватися протягом наступного року.

Відповідно до нових заходів, країни заборонять ввозити непромислові алмази з росії до січня, а алмази, які продаються росією через треті країни, будуть заборонені з березня. Крім того, лідери G7 планують зміцнити контроль за використанням росією міжнародної фінансової системи та вживати додаткові санкції для обмеження ціни на російську нафту.

Нагадаємо, США поширили антиросійські санкції на три танкери та три компанії, повідомивМінфін. Санкції запроваджені проти суден HS Atlantica, NS Champion та Victor Bakaev, усі вони - танкери для сирої нафти під прапором Ліберії.