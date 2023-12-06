ВАКС обрав запобіжний захід другому судді Київського апеляційного суду Юрію Сливі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

6 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до другого судді Київського апеляційного суду, який разом з іншими трьома суддями апеляційного суду підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Слідчий суддя застосував до зазначеного обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн грн і висунув відповідні процесуальні обов’язки. Термін дії заходу обмеження встановлено на 60 днів.

Підсудний на судовому засіданні повідомив, що не був осведомлений про наявність грошей в подарованій розчинній каві був шокований, коли відкрив їх під час обшуку. Він також відкидає, що ці кошти могли бути пов'язані з ухваленням рішення. Прокурор вказав, що пакет із $8300 був прихований під штанами під курткою.

Нагадаємо, вищий антикорупційний суд встановив запобіжний захід народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку.