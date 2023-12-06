В Непалі правоохоронці затримали десять осіб, які підозрюються у незаконному вербуванні місцевих жителів для служби в російській армії.

Про це повідомляє Reuters. За затриманими розпочато розслідування справи про торгівлю людьми, повідомив голова поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі. Їх підозрюють у тому, що вони висилали безробітних непальців до росії за туристичними візами з подальшим вербуванням в армію. Вартість висилки до росії становила 9 000 доларів з кожного завербованого.

Раніше уряд Непалу звернувся до російської влади з проханням не вербувати його громадян до російської армії. За даними непальського МЗС, шестеро громадян, які служили в російській армії, загинули.

В заяві також зазначено, що уряд Непалу робить дипломатичні зусилля для звільнення громадянина Непалу, який потрапив у полон до українських військових.

Нагадаємо, в іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України з метою розколу суспільства.