У Хмельницькій області лунали вибухи, працювала ППО [ Редагувати ]
У четвер вночі, 7 грудня, у Хмельницькій області було чутно вибухи під час повітряної тривоги, повідомляється про роботу сил ППО.
Про це повідомляється у Facebook заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
У повідомленні заступника голови Хмельницької ОВВ йдеться:
Мешканці Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО.
Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ворожих дронів-камікадзе у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.
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