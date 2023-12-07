У четвер вночі, 7 грудня, у Хмельницькій області було чутно вибухи під час повітряної тривоги, повідомляється про роботу сил ППО.

Про це повідомляється у Facebook заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

У повідомленні заступника голови Хмельницької ОВВ йдеться:

Мешканці Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО.

Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги.

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