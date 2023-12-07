У четвер вночі, 7 грудня, Сили протиповітряної оборони в небі Миколаївської області знищили три ворожі дрони-камікадзе. Про це повідомляється у Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено три ударні БПЛА "Shahed-131/136.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що війська рф запустили кілька груп ударних безпілотників, які летіли до західних регіонів України через Херсонську та Миколаївську області.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.