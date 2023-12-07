Сили ППО збили три "Шахеди" на Миколаївщині [ Редагувати ]
У четвер вночі, 7 грудня, Сили протиповітряної оборони в небі Миколаївської області знищили три ворожі дрони-камікадзе. Про це повідомляється у Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено три ударні БПЛА "Shahed-131/136.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що війська рф запустили кілька груп ударних безпілотників, які летіли до західних регіонів України через Херсонську та Миколаївську області.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.
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Системи протиповітряної оборони ЗСУ вже здійснили успішні перехоплення і збиття десятків таких типів озброєння, сприяючи ефективній обороні України від російських агресорів.
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