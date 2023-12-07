Українці вже другий рік поспіль зустрічають зимові свята в умовах воєнного стану із заходами обмежень та комендантською годиною.

Масові заходи на Різдво та Новий рік залишаються під забороною. Проте багато міст вирішили встановити ялинки.

Київ

У 2022 році обмеження на Новий рік у Києві трошки пом'якшувались, починаючи комендантську годину о 22:00, а 31 грудня заборона на рух по місту діяла з 23:00. Проте у цьому році графік комендантської години залишився незмінним, і на святкові дні додаткових обмежень не передбачено.

У столиці не буде проводитися масових подій, ярмарків та розваг. Основною святковою локацією стане 12-метрова ялинка на Софійській площі, поруч з якою облаштовано фотозону. Встановлення та прикрасу ялинки здійснили коштом меценатів, а її відвідування буде доступним з 6 грудня 2023 по 10 січня 2024 року.

Комендантська година буде діяти з 00:00 до 05:00, включаючи 1 січня.

Чернігів

Цього року у Чернігові вирішили утриматися від встановлення ялинки та організації новорічного містечка до Різдва та Нового року. Заступниця начальника управління культури та туризму міської ради, Катерина Литвин, повідомила, що крім відсутності святкових конструкцій, в місті не буде також прикрашених адміністративних будівель. Святкова ілюмінація буде обмежена парками та скверами міста.

Комендантська година залишиться в силі з 00:00 до 04:00, якщо не буде додаткових обмежень, оголошених напередодні свят.

Луцьк

На Театральній площі Луцька цього року встановлять три живі ялинки, проте без нових прикрас. У місті не передбачено проведення масових заходів на Різдво та Новий рік.

Комендантська година в Луцьку триває з 00:00 до 05:00, і такі обмеження можуть залишитися в силі і під час свят.

Чернівці

Цього року у Чернівцях на Соборній площі не буде встановленої ялинки через розташування хабу для переселенців на цьому місці. Замість цього, невеликі різдвяні деревця встановлені у парку Жовтневому та парку імені Шевченка з 6 грудня.

Комендантська година в місті під час новорічних свят триватиме з 00:00 до 04:00, так само, як і в інші дні.

Львів

Цього року головна ялинка міста, висотою 14 метрів, з'явилася перед оперним театром 5 грудня. Дерево було подароване Львову подружжям, у дворі якого воно зростало протягом останніх 20 років. На верхівці ялинки встановлено протитанковий їжак, а ілюмінацію для неї закупили ще в 2018 році. В разі блекаутів не передбачено підсвічування дерева.

У Львові комендантська година діє з опівночі до 5 ранку, і наразі немає інформації про можливі зміни її тривалості на святкові дні.

Тернопіль

Торік ялинки у Тернополі не було, проте в 2023 році міська рада прийняла рішення встановити святкове дерево на центральній площі, враховуючи думку дітей загиблих військових. Кошти на ялинку та організацію новорічного свята не були витрачені з міського бюджету, але були закуплені раніше. Крім того, в разі перебоїв з електропостачанням вогники на ялинці не будуть світити.

Комендантська година на Тернопільщині діє з 00:00 до 05:00, і це може залишитися таким же й на святкові дні.

Рівне

В Рівному цього року не буде встановлено головну ялинку з метою зменшення рівня святковості через війну. Замість неї встановили ялинку біля ТРЦ "Злата Плаза". Причина такого рішення - необхідність провести свята у більш стриманому форматі через обставини війни. У святкові дні у місті також будуть працювати благодійні ярмарки.

Щодо комендантської години на Новий рік, поки не повідомлялося про зміни, і графік дії обмежень залишається з опівночі до 5 годин ранку.

Одеса

У центрі Одеси, на вулиці Дерибасівській, встановили штучну ялинку заввишки 20 метрів. Підприємці спільно з міською владою здійснили цей проєкт як прояв підтримки та створення святкового настрою серед мешканців. Ялинка прикрашена елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. У той же час у Чорноморську на Одеській області вирішили відмовитися від організації святкових локацій з міркувань безпеки.

Комендантська година в регіоні діє з 00:00 до 05:00, а про зміни на святкові дні наразі не повідомляли.

Харків

У Харкові ялинку для мешканців встановили на станції "Університет" метрополітену. З 2022 року ця локація стала головною святковою точкою в місті, замінюючи Соборну площу. Декорації, використані для прикраси ялинки, раніше прикрашали алеї Центрального парку. Крім того, новорічне оздоблення присутнє на ще 7 станціях метрополітену, зокрема на "Науковій" та "Історичному музеї". Для дітей в підземці буде організовано святкові вистави та концерти.

Комендантська година в Харкові на Новий рік триватиме з 23:00 до 5:00, якщо не буде оголошено додаткових обмежень.

Дніпро

На Різдво вогниками засяють ялинки в кількох районах міста, зокрема у парку імені Шевченка, у сквері "Прибережний" та у сквері імені Олександра Усачова на Лівому березі. Святкові дерева та ілюмінація були закуплені в минулі роки, а також частково фінансувалися коштами меценатів.

Щодо зміни тривалості комендантської години на свята у Дніпрі інформації наразі немає, і вона залишається незмінною з 00:00 до 05:00.

Івано-Франківськ

У Франківську на Вічевому майдані засяяла "Ялинка перемоги" 6 грудня. Учні з професійних училищ міста вигадали та створили всі декорації для ялинки. Каркас та альтернативне освітлення для уникнення проблем при відключенні світла також були виготовлені у навчальних закладах.

Щодо комендантської години на святкові дні в Івано-Франківську, наразі немає оголошень щодо змін, і обмеження можуть діяти, як зазвичай – з 00:00 до 05:00.

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