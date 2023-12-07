Скільки "шахедів" збила ППО за ніч [ Редагувати ]
У ніч з середи на четвер, 7 грудня, російські війська знову влаштували атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе. Головний удар "шахедів" було спрямовано на Одеську та Хмельницьку області. Силами протиповітряної оборони (ППО) була здійснена успішна оборона, і більшість ворожих цілей було збито.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника.
Окупанти атакували Україну безпілотниками із мису Чауда (Крим). Основні напрямки удару - Хмельницька та Одеська області.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.
по темі
У четвер вночі, 7 грудня, Сили протиповітряної оборони в небі Миколаївської області знищили три ворожі дрони-камікадзе
Системи протиповітряної оборони ЗСУ вже здійснили успішні перехоплення і збиття десятків таких типів озброєння, сприяючи ефективній обороні України від російських агресорів.
У ніч проти суботи, 25 листопада, окупанти здійснили масовану атаку дронами, запустивши понад 35 БПЛА. Більшість з них націлена на Київщину
Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що у середу, 22 листопада, учасники Контактної групи з оборони України обговорять прогрес у розробці нової коаліції, спрямованої на засоби протиповітряної оборони
Сили протиповітряної оборони (ППО) України збили 29 російських дронів-камікадзе під час восьмигодинної атаки в ніч на суботу, 18 листопада