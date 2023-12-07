У ніч з середи на четвер, 7 грудня, російські війська знову влаштували атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе. Головний удар "шахедів" було спрямовано на Одеську та Хмельницьку області. Силами протиповітряної оборони (ППО) була здійснена успішна оборона, і більшість ворожих цілей було збито.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника.

Окупанти атакували Україну безпілотниками із мису Чауда (Крим). Основні напрямки удару - Хмельницька та Одеська області.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.