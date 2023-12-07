На тілі ліквідованого екс-депутата та зрадника Іллі Киви було виявлено два кульові вогнепальні поранення. Про це повідомляється у Telegram-каналі Слідчого комітету рф по московській області.

На тілі загиблого виявлено два кульові вогнепальні поранення.

Як заявляють у СК рф, слідчі вже оглянули місце події, вилучивши змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.

Також проведено огляд автомобіля потерпілого та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.

На даний момент призначено низку експертиз. Кримінальну справу за фактом вбивства Киви вже передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК росії по московській області.

Нагадаємо, засудженого за державну зраду колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли вбитим 6 грудня в росії. За даними джерел ЗМІ його ліквідувала Служба безпеки України.

"Подробиці" зібрали, що ж відомо про скандального зрадника.