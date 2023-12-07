В ніч з 7 грудня російські війська знову атакували Україну за допомогою дронів іранської розробки. Основний удар припав на портову інфраструктуру України. За наявною інформацією, ворог використовував дрони для нанесення ударів на об'єкти в Одеській та Хмельницькій областях.

Джерела зазначають, що сили протиповітряної оборони (ППО) взяли на себе захист портових об'єктів, і значна частина ворожих дронів була збита, що дозволило уникнути серйозних наслідків для інфраструктури.

Деталі щодо збитих дронів та можливих пошкоджень об'єктів наразі можуть вимагати подальшого вивчення та підтвердження.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, окупанти випустили цієї ночі 18 "шахедів" з території окупованого Криму (мис Чауда). Основними напрямками удару були Одеська та Хмельницька області.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів. На півдні України збили 11 "шахедів".

Одеська область

Окупанти цієї ночі продовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Під ударом була портова інфраструктура Подунавʼя.

Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Через удар дронів спалахнула пожежа, її вже ліквідували. Місцева влада повідомила, що загинув водій одній однієї з фур загинув.

В Ізмаїлі розташований морський торговельний порт. Це важливий для України логістичний вузол, де зосереджена робота морського, річкового, залізничного та автомобільного транспорту.

З початку повномасштабного вторгнення рф та через російську блокаду морів Ізмаїльський порт збільшив навантаження. Окупанти вже неодноразово атакували порт.

Хмельницька область

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що Хмельницька область була одним з напрямків атаки ворога цієї ночі. Вночі у регіоні лунали вибухи через роботу ППО.

За словами місцевої влади, постраждалих через атаку дронів немає, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Миколаївська область

У Миколаївській області цієї ночі знищили три "шахеди".Інформації про пошкодження немає.

Сили оборони Півдня пояснили, що окупанти намагалися обійти українську ППО, запустивши дрони з Криму через лівобережну частину Херсонської області.

Інші обстріли

У Херсонській області за минулу добу зафіксовано 88 обстрілів, окупанти застосували артилерію, міномети, "Гради", танки, авіацію та дрони.

По Херсону росіяни за добу випустили 29 снарядів. Загалом під ударом ворога були житлові квартали, а у Бериславському районі пошкоджена насосна станція. Жертв та постраждалих немає.

У Донецькій області через російські області поранення отримали 4 осіб: двоє жителів Авдіївки, жителі Андріївки та Неліпівки.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.