Криваве покоління: в рф школярка розстріляла учнів і наклала на себе руки (відео) [ Редагувати ]
У гімназії в місті Брянськ, що в рф, сталася подія, яка призвела до загибелі двох людей та поранення п'яти. Стріляниною в гімназії влаштувала восьмикласниця, яка пізніше наклала на себе руки. Зараз подія розслідується компетентними органами.
Учениця восьмого класу пронесла вогнепальну зброю, з якої вистрілила кілька разів.
За даними РИА Новости, стрілянина сталася в гімназії №5. Силовики відразу оточили будівлю та евакуювали всіх школярів.
Місцеві ЗМІ спочатку повідомляли про двох загиблих та чотирьох поранених школярів внаслідок стрілянини, яку школярка влаштувала зі зброї батька.
Пізніше в брянському управлінні МВС повідомили, що в результаті стрілянини в школі постраждали троє людей. У відомстві підтвердили, що учениця, яка відкрила стрілянину, скоїла самогубство.
За останніми даними, які наводять РИА Новости, від пострілів учениці в гімназії в Брянську постраждали 5 людей, одна з поранених однокласниць померла. Дівчина, що відкрила стрілянину, наклала на себе руки.
Раніше ми писали про те, що в Єрусалимі терористи розстріляли людей на зупинці.
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