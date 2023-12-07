У гімназії в місті Брянськ, що в рф, сталася подія, яка призвела до загибелі двох людей та поранення п'яти. Стріляниною в гімназії влаштувала восьмикласниця, яка пізніше наклала на себе руки. Зараз подія розслідується компетентними органами.

Учениця восьмого класу пронесла вогнепальну зброю, з якої вистрілила кілька разів.

За даними РИА Новости, стрілянина сталася в гімназії №5. Силовики відразу оточили будівлю та евакуювали всіх школярів.

Місцеві ЗМІ спочатку повідомляли про двох загиблих та чотирьох поранених школярів внаслідок стрілянини, яку школярка влаштувала зі зброї батька.

Пізніше в брянському управлінні МВС повідомили, що в результаті стрілянини в школі постраждали троє людей. У відомстві підтвердили, що учениця, яка відкрила стрілянину, скоїла самогубство.

За останніми даними, які наводять РИА Новости, від пострілів учениці в гімназії в Брянську постраждали 5 людей, одна з поранених однокласниць померла. Дівчина, що відкрила стрілянину, наклала на себе руки.

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