Президент США Джо Байден висловив глибоке невдоволення та розчарування у зв'язку із провалом голосування Сенату щодо допомоги Україні. У своєму Твіттері він різко звинуватив республіканців у політичних іграх, називаючи голосування "політичним шантажем".

Це визначення Байдена вказує на його переконання, що відмова у наданні допомоги пов'язана з політичними міркуваннями та неспроможністю досягти консенсусу між політичними партіями. Відмова може мати значущі наслідки для відносин між США та Україною в контексті підтримки українського суверенітету та відстоювання демократичних цінностей.

Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно однобічну прикордонну політику. Це політичний шантаж, однозначний і простий. Ставки надто високі, а наслідки - надто значні для політичних ігор.

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що рішення Сенату - це не голоси проти України. За її словами, сенатори запевнили українську сторону, що внутрішньополітичні події у Конгресі США не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійній підтримці.

Посол пояснила, що провальне голосування Сенату по законопроєкту про пакет міжнародної допомоги не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту на голосування найближчим часом.

Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік.

Нагадаємо, президент США Джо Байден засудив можливість припинення військової допомоги Україні, вважаючи цю перспективу "божевіллям".