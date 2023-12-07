Втратив маму і отримав опіки через удар рф: 9-річний хлопчик зустрівся з Папою Римським [ Редагувати ]
6 грудня, у День Святого Миколая, 9-річний Роман Олексів зі Львова, який втратив маму та вижив під час ракетної атаки військ окупантів у Вінниці, мав можливість зустрітися з Папою Римським у Римі. У ході зустрічі Роман подарував Папі Римському пам'ятний браслет і отримав від нього благословення.
Це знаменна подія для юного Романа, який пройшов тяжкий шлях втрат та випробувань. Зустріч із Папою Римським стала особливим і незабутнім моментом для хлопчика, а подія вражає своєю емоційною значущістю.
Це була незабутня і благословенна зустріч.
Це надзвичайно рухливий та важливий момент для Романа та його батька. Здається, що зустріч із Папою Римським принесла їм не тільки фізичне благословення, але і духовну підтримку в труднощах, які вони пережили.
Пам'ятний браслет відображає почуття солідарності та непереможності. Ця зустріч може стати для Романа та його батька символом надії та міцності в обличчя випробувань.
Раніше ми писали про те, що Папа Франциск заявив, що війні в Україні "не видно кінця", коли його мирний посланник завершив триденні переговори в москві.
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