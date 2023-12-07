На території села Новопавлівка, що в Ізюмському районі Харківської області, 7 грудня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої стали учасниками три різні транспортні засоби - легковий автомобіль, мікроавтобус і вантажівка. Унаслідок цього нещасного випадку загинули шестеро осіб, ще п'ятеро отримали поранення.

Цю інформацію надає Державна служба з надзвичайних ситуацій України та поліції Харківської області.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.

Всіх постраждалих вже доставили до лікарень. Правоохоронці наразі з'ясовують обставини цієї події.

За інформацією поліції Харківської області, аварія трапилася вранці 7 грудня на автотрасі, що неподалік від села Новопавлівка в Ізюмському районі.

Внаслідок зіткнення автомобілів Nissan Primastar, вантажівки TATRA та Mitsubishi шість осіб загинули, п'ять отримали поранення.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять огляд місця події.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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