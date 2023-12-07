США оголосили оголосили про спільне виробництво зброї з Україною [ Редагувати ]
Сполучені Штати та Україна досягли згоди щодо спільного виробництва зброї, зокрема, гібридних систем протиповітряної оборони (ППО). Інформацію про це оприлюднили Білий дім та Пентагон.
Між Пентагоном, Міністерством оборони США та Міністерством стратегічних галузей промисловості України була підписана декларація щодо намірів щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Цей крок був здійснений під час американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні.
У ході конференції були обговорені питання збільшення виробництва зброї для підтримки України. Зокрема, співпраця буде фокусуватися на системах протиповітряної оборони, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки.
Пентагон та партнери надали Україні технології для старту виробництва гібридних систем ППО в рамках програми FrankenSAM. Цей проєкт спрямований на модернізацію застарілих систем протиповітряної оборони за допомогою сучасних боєприпасів.
Нагадаємо, президент США Джо Байден засудив можливість припинення військової допомоги Україні, вважаючи цю перспективу "божевіллям".
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