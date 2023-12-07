Зеленський зняв Веніславського з посади представника президента у Раді [ Редагувати ]
У четвер, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній Раді. Про це вказано в указі №812, що був опублікований на офіційному веб-сайті Офісу президента.
Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній раді України.
Указ Зеленського з'явився на сайті Офісу президента 7 грудня.
Що відомо про Веніславського?
Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", займаючи №88 у списку. Він є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
У червні 2019 року Володимир Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Конституційному суді України.
Варто додати, що під час повномасштабної війни Веніславський відзначився декількома скандальними заявами, зокрема щодо мобілізації в Україні.
Раніше ми писали про те, що ВРП дозволила арештувати чотирьох суддів через хабар.
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