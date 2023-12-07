У четвер, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній Раді. Про це вказано в указі №812, що був опублікований на офіційному веб-сайті Офісу президента.

Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній раді України.

Указ Зеленського з'явився на сайті Офісу президента 7 грудня.

Що відомо про Веніславського?

Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", займаючи №88 у списку. Він є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У червні 2019 року Володимир Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Конституційному суді України.

Варто додати, що під час повномасштабної війни Веніславський відзначився декількома скандальними заявами, зокрема щодо мобілізації в Україні.

Раніше ми писали про те, що ВРП дозволила арештувати чотирьох суддів через хабар.