У четвер, 7 грудня, Київрада на засіданні має виділити 10 млн грн на цей рік і 50 млн на наступний – на виплати киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Київ буде виплачувати 30 тисяч гривень киянам, мобілізованим після 1 грудня цього року. Така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців. На 2023 рік ми можемо виділити 10 мільйонів гривень. А в бюджеті наступного року передбачити 50 мільйонів. Ці кошти – за програмою "Захисник Києва".

"Київрада віднайшла на допомогу нашим захисникам цього року майже 7 мільярдів гривень. І продовжує виділяти з бюджету ці кошти за зверненнями наших військових. До кінця цього року ухвалимо ще кілька рішень про фінансову підтримку підрозділів ЗСУ. Зокрема, готуємо проєкти рішень до наступного засідання. Аби виділити ще понад 700 мільйонів гривень", - сказав мер.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.