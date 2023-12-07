Повістки в спортзалах: у Дніпрі проходять рейди воєнкомів [ Редагувати ]
У четвер, 7 грудня, в тренажерних залах Дніпра, відбувся несподіваний рейд Територіального центру комплектування (ТЦК). Під час тренувань чоловікам та тренерам були видані повістки.
Відео з рейду широко поширюються засобами масової інформації. За отриманою інформацією, повістки отримували чоловіки, які знаходилися на тренуванні.
Відеозаписи зі спортзалу, зроблені під час візиту представників ТЦК і Служби призову, активно обговорюються в соціальних мережах.
Раніше аналогічна подія відбулась в тренажерному залі в Ужгороді.
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