У четвер, 7 грудня, в тренажерних залах Дніпра, відбувся несподіваний рейд Територіального центру комплектування (ТЦК). Під час тренувань чоловікам та тренерам були видані повістки.

Відео з рейду широко поширюються засобами масової інформації. За отриманою інформацією, повістки отримували чоловіки, які знаходилися на тренуванні.

Відеозаписи зі спортзалу, зроблені під час візиту представників ТЦК і Служби призову, активно обговорюються в соціальних мережах.

Раніше аналогічна подія відбулась в тренажерному залі в Ужгороді.