Міністерство охорони здоров'я продовжує фіксувати окремі випадки кору в Україні. Наразі не йде мова про епідемію, але враховуючи циклічність поширення кору в Україні, МОЗ уважно стежить за ситуацією, оскільки очікується невдовзі новий сплеск захворювання.

Вже у вересні Міністерство повідомляло про випадки кору у 11 областях країни. Кожен такий випадок ставлять у відділ проблематичних ситуацій, оскільки він приносить загрозу для оточуючих, наголосив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у своєму онлайн-інтерв'ю з експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

"Кір надзвичайно швидко передається, особливо серед популяції, яка не є захищеною, - зазначив Ігор Кузін. - За ініціативи державної комісії ТЕБ та НС з травня 2023 року було запроваджено форсовану (додаткову) імунізацію нещеплених дітей".

За літній період додатково було щеплено 153 тисячі дітей, які вчасно не отримали щеплення проти кору з різних причин - пропустили, мали медичні протипоказання, яких зараз немає тощо.

"Це лише 60% від кількості дітей, яких ми планували вакцинувати, - говорить Ігор Кузін. – Щонайменше 30% дітей не вдалось охопити щепленнями із-за міграційних процесів: неможливо було зв'язатись з родинами – вони або переїхали в іншу область, або виїхали за кордон. Близько 8% не вдалось щепити через наявність медичних протипоказів. 2% - ті, хто відмовлявся з релігійних або особистих переконань".

Нагадаємо, неконтрольоване вживання антибіотиків призводить до виживання певної кількості бактерій, які набувають стійкості до ліків, що значно ускладнює подальшу боротьбу із хворобою. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.