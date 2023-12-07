Google оголосила про введення в дію свого передового генеративного інтелекту Gemini, який на даний момент є однією з найвдосконаленіших моделей в цьому напрямку. Цей інноваційний інструмент може змагатися з GPT-4 від OpenAI.

Про це повідомили на офіційному веб-сайті компанії.

Gemini володіє здатністю обробляти різноманітні форми інформації, такі як відео, аудіо, код, зображення та текст.

Ця нова ера моделей - одне з найбільших науково-технічних досягнень, які ми здійснили як компанія. Я щиро схвильований тим, що чекає на нас попереду, і тими можливостями, які Gemini відкриє для людей у всьому світі, - поділився гендиректор Google Сундар Пічай.

Представники компанії також зазначили, що Gemini стала першою моделлю ШІ, яка перевершила людей-експертів у виконанні певних завдань. Щобільше, у кількох тестах вона показала кращий результат, ніж інструмент GPT4 від OpenAI.

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