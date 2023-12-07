Картопля, яка надходить на український ринок, продається за оптовою ціною 12-16 грн/кг, що у середньому становить 17% зростання порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit, які посилаються на дані щоденного моніторингу.

Підвищення цін на картоплю на українському ринку триває вже два тижні поспіль, і наразі вартість картоплі в Україні в середньому є в 2,5 раза вищою, ніж у цей самий період минулого року.

Багато учасників ринку не передбачають скорочення торговельної активності в цьому сегменті найближчим часом. Більше того, чимало фермерів виражають намір продовжити підвищувати ціни, пояснюючи своє рішення активним попитом на якісну картоплю.

Водночас пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання, - йдеться на аналітичній платформі.

Нагадаємо, ціни на популярний овоч українського виробництва значно зросли, зокрема, білокачанна капуста продається від 7 до 10 грн за кілограм, що в середньому на 20% вище, ніж на минулому тижні.