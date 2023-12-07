У Анджеліни Джолі виник параліч [ Редагувати ]
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі поскаржилася, що розлучення з Бредом Піттом негативно позначилося на її здоров'ї. У актриси почалися проблеми не тільки на психологічному рівні, але і на фізичному.
В результаті стресу у неї виник параліч Белла (параліч лицьового нерва). Як розповіла Джолі в інтерв'ю Wall Street Journal, протягом 10 років вона не відчувала себе собою.
Мій організм дуже сильно реагує на стрес. Рівень цукру в крові то збільшується, то падає. За шість місяців до розлучення у мене раптово виник параліч Белла, - сказала актриса.
Джолі також визнала, що після розлучення вона мріяла виїхати з дітьми в Камбоджу, але це не вдається через судові процеси. Крім того, актриса стверджує, що завдяки юридичним справам вона втратила можливість вільно подорожувати та жити. Її близькі співрозмовники - це діти і біженці.
Я зрозуміла, що мої найближчі друзі - біженці. Напевно, четверо з шести осіб, з якими я близько спілкуюся - це жінки, які пережили війну і конфлікт, - поділилася зірка.
Нагадаємо, американський актор Ніколас Кейдж планує знятися ще у трьох-чотирьох фільмах та завершити свою кар'єру.
по темі
Американський актор Ніколас Кейдж планує знятися ще у трьох-чотирьох фільмах та завершити свою кар'єру. Про свій намір актор розповів в інтерв'ю Uproxx
Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про ускладнення, які виникли у її трьохрічного сина Нікіти після того, як він захворів на скарлатину
73-річного Михайла Боярського госпіталізували з інфрактом
Британський музикант Оззі Осборн хворий на рак та хворобу Паркінсона. У колишнього фронтмена гурту Black Sabbath знайшли пухлину на хребті під час операції. В інтерв'ю Rolling Stone 74-річний Осборн зізнався, що йому залишилося максимум 10 років життя
Український актор, який відомий своєю роллю у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша", Ярослав Безкоровайний, отримав повістку.
У Львові уь віці 77 років помер народний артист України Сергій Кустов, який був відомий за роль мушкетера у фільмах "Д'Артаньян і три мушкетери" та "Повернення мушкетерів". Некролог актора з'явився на Facebook-сторінці Першого академічного театру для дітей та юнацтва у Львові