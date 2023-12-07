Голлівудська актриса Анджеліна Джолі поскаржилася, що розлучення з Бредом Піттом негативно позначилося на її здоров'ї. У актриси почалися проблеми не тільки на психологічному рівні, але і на фізичному.

В результаті стресу у неї виник параліч Белла (параліч лицьового нерва). Як розповіла Джолі в інтерв'ю Wall Street Journal, протягом 10 років вона не відчувала себе собою.

Мій організм дуже сильно реагує на стрес. Рівень цукру в крові то збільшується, то падає. За шість місяців до розлучення у мене раптово виник параліч Белла, - сказала актриса.

Джолі також визнала, що після розлучення вона мріяла виїхати з дітьми в Камбоджу, але це не вдається через судові процеси. Крім того, актриса стверджує, що завдяки юридичним справам вона втратила можливість вільно подорожувати та жити. Її близькі співрозмовники - це діти і біженці.

Я зрозуміла, що мої найближчі друзі - біженці. Напевно, четверо з шести осіб, з якими я близько спілкуюся - це жінки, які пережили війну і конфлікт, - поділилася зірка.

Нагадаємо, американський актор Ніколас Кейдж планує знятися ще у трьох-чотирьох фільмах та завершити свою кар'єру.