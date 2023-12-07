У Львові чоловік перевдягнувся "бабусею" та катався містом на лижах, прив'язаних до автомобіля. Коли правоохоронці затримали порушника - виявилось, що він перебуває у розшуку через ухиляння від мобілізації.

Відповідне відео поширила патрульна поліція Львівської області.

Відомо, патрульні вжили заходів до чоловіка, який на лижах, одягнений у жіночий костюм, прив'язував себе до автомобіля. Соціальні мережі вчора розповсюдили відео, на якому жінка на лижах тягне за собою автомобіль BMW по вулицях міста.

Патрульні з третього батальйону оперативно втрутилися та виявили автомобіль на вулиці Шевченка. З'ясувавши інформацію про "жінку", виявилося, що це 30-річний чоловік. Порушник отримав постанову за ч. 1 ст. 127 (порушення ПДР пішоходом) КУпАП.

Більше того, чоловік перебував у розшуку за ст. 210 (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Цю інформацію передали у військкомат.

Нагадаємо, у Київській області конфлікт між неповнолітніми переріс у бійку, внаслідок якої одна з учасниць опинилася у лікарні. Батьків дітей запросили до відділку.